Xbox : face au chaos des stores numériques, Xbox tente de mettre en avant les ''bons'' indés

On le sait, l'émergence des jeux indépendants il y a déjà un paquet d'années a permis de voir naître des perles incroyables… mais également de transformer les stores numériques en un bordel absolu où il est difficile même pour des jeux très sympas de trouver la lumière, noyés par des brouettes de sorties constantes.Tout le monde est confronté à ce problème, et Microsoft Xbox va tenter d'apporter un début de solution avec le lancement du programme « Indie Selects », sous le même label que ID@Xbox. Concrètement ? Chaque dernière semaine de chaque mois, le Xbox Store mettra à jour un nouvel onglet pour mettre en avant 6 titres indés qui ont une valeur certaine.Pas de roulement mais une liste qui augmentera au fil du temps dans son propre menu, avec un pin's spécial à aborder pour les concernés sur les réseaux sociaux, et une petite pub gratos par un trailer chaque mois pour la sélection et un article sur Xbox Wire. Toujours ça.Et en bonus, le Xbox Store accueille désormais une section 100 % indés, avec pour but que la totalité sont des jeux non inclus dans le Game Pass (qui eux bénéficient déjà d'une certaine visibilité).