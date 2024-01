Mateusz Tomaszkiewicz est donc parti de CD Projekt pour se retrouver avec des anciens de CD Projekt Mateusz Tomaszkiewicz est donc parti de CD Projekt pour se retrouver avec des anciens de CD Projekt

Mateusz Tomaszkiewicz (merci le copié/collé) avait un grand rôle chez CD Projekt, lui qui a bossé sur la conception des quêtes de The Witcher 2 & 3 mais également celles de Cyberpunk 2077 (dont l'extension), travaillant au milieu de ça comme concepteur narratif principal sur les spin-off Gwent et Thronebreaker.



Parti voir ailleurs en mai 2021, le temps d'aller voir si l'herbe était plus verte chez Riot Games, l'homme a finalement rejoint d'anciens collègues en intégrant officiellement le studio Rebel Wolves comme directeur créatif, une boîte justement fondé par plusieurs anciens de CD Projekt Red dont le boss Konrad Tomaszkiewicz (oui, c'est son frère).



Rebel Wolves n'a pas pour ambition de faire de CD Projekt un concurrent, mais quand même, chacun saura s'appuyer sur leur CV avec le premier projet, financé par NetEase : un RPG « Dark Fantasy » actuellement en stade alpha. Promis, nous aurons davantage d'informations cette année.