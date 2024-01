PS Plus Extra & Premium : le programme de janvier, avec du RE2 Remake et du Star Wars Episode 1 PS Plus Extra & Premium : le programme de janvier, avec du RE2 Remake et du Star Wars Episode 1

Capcom prend les chèques quel que soit la provenance, et après avoir récupéré son billet chez Microsoft pour inclure Resident Evil 2 Remake dans le Game Pass, sachez qu'il en sera de même pour le PlayStation Plus Extra comme l'atteste cette nouvelle liste de jeux à télécharger dès le 16 janvier prochain.



Notons aussi que « l'incroyable » Star Wars : Episode 1 sera au programme pour les Premium.



PS Plus Extra :



- Tiny Tina's Wonderlands : Next Level Edition

- Resident Evil 2 Remake

- Hardspace : Shipbreaker

- LEGO City Undercover

- Just Cause 3

- Session Skate Sim

- Shadow Tactics : Blades of the Shogun

- Vampire : The Masquerade – Swansong

- Surviving the Aftermarth



PS Plus Premium :



- Rally Cross (PS1)

- Star Wars : Episode 1 (PS1)

- Legend of Mana (PS1)

- Street Fighter 30th Anniversary Collection

- Secret of Mana (le remaster)