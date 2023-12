[LEAK] Les chiffres de ventes first-party PS4/PS5 [LEAK] Les chiffres de ventes first-party PS4/PS5

Nouveau retour sur le leak majeur d'Insomniac Games avec cette fois un beau dossier sur les ventes first-party de Sony sur une partie de la génération en cours ainsi que la précédente, permettant de voir s'aligner les millions et un impressionnant « Top 5 » sur PS4.



A voir si les jeux PS5 feront aussi bien, ce qui n'est pas forcément gagné : dans un autre document leaké, Sony s'est très vite aperçu que l'inclusion de leurs titres dans le PS Plus Extra (notamment Horizon Forbidden West) ralentissait drastiquement les ventes sur la longueur. Bah logique les mecs...





Note :

1) Toutes les données ci-dessous datent de février 2022, d'où l'absence de titres comme God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, en prenant en compte que certains bilans ont pu un peu évoluer depuis.

2) Pas de données PC ni PSVR.





ANNÉE FISCALE 2022 (date arrêtée en février 2022)



- Ratchet & Clank : Rift Apart : 2,72 millions

- MLB The Show 21 : 1,78 million

- Ghost of Tsushima : Director's Cut : 1,85 million

- Returnal : 1,01 million

- Uncharted : Legacy of Thieves : 569.000

- Death Stranding : Director's Cut : 335.000



ANNÉE FISCALE 2021 (date arrêtée du 31 mars 2021)



- Marvel's Spider-Man : Miles Morales : 11,12 millions

- The Last of Us 2 : 10,3 millions

- Ghost of Tsushima : 7,6 millions

- Demon's Souls Remake : 2,08 millions

- Sackboy : A Big Adventure : 1,55 million

- Predator : Hunting Grounds : 830.000



PÉRIODE PLAYSTATION 4 (date arrêtée du 31 mars 2020)



- Marvel's Spider-Man : 22,68 millions

- God of War : 21,02 millions

- Horizon : Zero Dawn : 19,29 millions

- Uncharted 4 : 18,65 millions

- The Last of Us : 18,63 millions

- Gran Turismo Sport : 12,97 millions

- Uncharted Collection : 9,98 millions

- Bloodborne : 7,64 millions

- Days Gone : 7,23 millions

- Ratchet & Clank : 7,05 millions

- God of War 3 Remastered : 5,62 millions

- LittleBigPlanet 3 : 5,54 millions

- Detroit Become Human : 5,34 millions

- Uncharted : The Lost Legacy : 5,34 millions

- InFamous Second Son : 5,3 millions

- DriveClub : 4,97 millions

- Death Stranding : 4,38 millions

- Until Dawn : 4,03 millions





Qu'en retenir ? Déjà en bonne nouvelle qu'avec la mise à jour des données, Ratchet & Clank : Rift Apart a donc dépassé le seuil de la rentabilité, tout en notant que tranquillement, Gran Turismo Sport sera parvenu à se hisser à la deuxième place des plus gros succès de la franchise derrière le toujours intouchable troisième épisode.



En moins glorieux, on ne s'étonnera pas de voir Sony vouloir donner rapidement un second run à The Last of Us : Part II de par son bilan plus de deux fois inférieur au premier (les ventes de la version PS3 ne sont pas présentes ici), et que Kojima peut remercier Sony d'avoir droit de lancer un Death Stranding 2. D'autres n'ont pas eu la même chance.