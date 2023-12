Baldur's Gate III : Swen Vincke publie pour tous l'intégralité du discours prévu durant les Game Awards Baldur's Gate III : Swen Vincke publie pour tous l'intégralité du discours prévu durant les Game Awards

Parmi les polémiques de la dernière édition des Game Awards, reconnue par Geoff Keighley qui promet de changer les choses l'année prochaine, il y avait le coup du temps de parole des plus importants intervenants, limités à des discours de 30 secondes quand d'autres avaient le temps de blablater juste pour de la promotion. Mais on ne citera personne en particulier.



De fait, et juste pour la forme, le boss de Larian Studios (Swen Vincke) a posé la statuette de GOTY 2023 dédiée à Baldur's Gate III pour diffuser son discours complet sur Twitter/X, légèrement remanié pour l'occasion :





« Gagner le prix du jeu de l'année est un grand honneur et je tiens d'abord à remercier ceux qui ont voté pour nous, et féliciter tous les autres nominés. C'était une année incroyablement compétitive et vous auriez chacun mérité de remporter ce prix.



Je veux également remercier Geoff Keighley et les personnes qui ont organisé les Game Awards pour avoir créé une cérémonie si grande qu'elle peut attirer aujourd'hui l'attention du grand public. Même si 30 secondes, c'est un peu court, il n'y a rien de tel qu'être récompensé et ce fut incroyable.



Je portais une armure aux Game Awards car Baldur's Gate III est un jeu qui n'aurait pu exister sans notre communauté de joueurs et je voulais rendre hommage à leur importance. Créer un jeu comme celui-ci ne fonctionne que si vous avez une équipe passionnée et talentueuse. A ce égard, je suis incroyablement chanceux chez Larian Studios. Ils sont parmi les meilleurs.



Plus de 2000 personnes sont répertoriées au générique et comme je ne peux tous les citer, je souhaite me concentrer sur un groupe de personnes qui n'obtiennent pas toujours le crédit mérité. L'équipe d'assurance qualité, l'équipe de localisation, le support client, l'équipe de publication, les testeurs… et tous les autres développeurs de Larian. Baldur's Gate III n'existerait pas sans vous, et vous méritez tous d'en être très fiers.



Je souhaite aussi dédier ce prix aux amis et aux membres de la famille que nous avons perdus durant ce développement, notamment Jim, notre animateur principal sur les cinématiques, décédé le mois dernier, et à titre personnel, mon père que j'ai perdu la semaine précédant le lancement de la campagne d'accès anticipé.



Vous ne pouvez pas créer quelque chose comme BG3 si vous n'avez pas un grand soutien de gens autour de vous. Je tiens donc aussi à remercier les 5 personnes qui me sont cher, ainsi qu'un chien complètement fou et un chat borgne d'être restés à mes côtés.



Merci à nos partenaires de localisation et à PitStop Productions qui a dû utiliser chaque recoin de leur bâtiment pour pouvoir faire les enregistrements et la motion-capture d'un nombre insensé de lignes de dialogue. Merci à nos acteurs, vous avez fait un excellent travail. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l'avenir, et que vos agents resteront raisonnables ^^.



Merci à l'entreprise Dungeons & Dragons et plus particulièrement à leur équipe de nous avoir donné carte blanche. Je suis d'ailleurs vraiment désolé d'apprendre qu'un si grand nombre d'entre vous ont été licenciés. C'est triste de réaliser que parmi ceux présents dans la salle de réunion d'origine, il ne reste quasiment plus personne…



Je veux terminer ce discours par une conversation que j'ai eu il y a longtemps avec un éditeur. Il m'a dit que les jeux sont souvent motivés par l'idéalisme. Il le pensait du point de vue d'un éditeur, mais il avait néanmoins raison. Les jeux sont une forme d'art unique, aussi importante que les livres, la musique ou les films. De nombreux développeurs, moi y compris, créons des jeux parce que nous aimons voir les autres s'y impliquer ensuite. Les développeurs ne se soucient pas beaucoup de l'argent gagné, au-delà du carburant dont ils ont besoin pour en créer d'autres, et de meilleurs. Il convient donc de rappeler à tous que ce carburant n'est qu'un moyen et non un objectif. Ce qui compte et ce dont nous nous souviendrons, c'est vers où et comment nous voyagerons. Merci. »