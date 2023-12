The Day Before : la blague prend fin The Day Before : la blague prend fin

Et c'était une bien mauvaise blague. Après une campagne marketing faite de doutes sur l'existence même d'un projet trop beau pour être vrai, The Day Before fut soudainement lancé en shadow-drop le 7 décembre dernier, néanmoins en Early Access, dans un état peu enviable en terme d'intérêt et surtout à mille lieux des promesses initiales.



Certains ont essayé, prétexte à quelques Live Twitch pour rigoler un peu, mais les gens ont surtout fui une tentative d'arnaque qui se confirme aujourd'hui : 4 jours après la sortie du jeu, les dirigeants du studio Fntastic ont récupéré la petite valisette de pognons (11 millions de dollars de recettes, hors remboursement Steam), et la boîte est désormais fermée, signifiant que le jeu prétendument en « Early Access » est officiellement mort et ne recevra jamais la moindre mise à jour.



Par principe, le studio « s'excuse » de la situation, prétendant que le lancement n'a pas été aussi bon qu'attendu pour pouvoir financer le suivi.