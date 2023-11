Game Pass : la fournée de décembre Game Pass : la fournée de décembre

Le ninja de Dealabs s'est détourné des projecteurs de Sony, mais a réitéré ses affaires en balançant la liste des jeux Game Pass pour le mois de décembre, même si des surprises ne sont pas impossibles. Voici donc, en attendant les dates précises pour certains.



Disponible :

- Remnant : From the Ashes

- Remnant II



1er décembre :

- SteamWorld Build



A venir :

- Far Cry 6

- Goat Simulator 3

- World War Z : Aftermarth

- Rise of the Tomb Raider

- Against the Storm (uniquement PC)

- Tin Hearts

- Clone Drone in the Danger Zone

- While the Iron's Hot

- Spirit of the North : Enhanced Edition



Ajout de deux jeux pour les membres Core :

- Chivalry II

- Totally Reliable Delivery Service