Game Awards 2023 : Geoff Keighley promet un contenu et une durée proches de la précédente édition

Les Game Awards se tiendront dans une dizaine de jours et vous aurez remarqué que Geoff Keighley se montre pour une fois particulière discret en matière de teasing. L'homme a tout de même tenu une session de questions/réponses pour assurer que -pas d'inquiétude- le contenu serait plus ou moins identique à l'année dernière, tout comme la durée. Même que ça devrait ironiquement être plus court vu que Christopher Judge n'y fera pas cette fois un discours de 10 minutes.



Notons également que :



- Le terme « World Premiere » devrait disparaître dès cette année (c'est du moins ce qu'il sous-entend) tant il ne signifie plus grand-chose.

- Keighley essaye de botter en touche concernant le cas de Dave the Divers, nominé parmi les jeux indépendants alors qu'il n'en est pas un (l'éditeur Nexon l'a financé), établissant que la signification « indé » perd son sens avec les années. De toute façon, ce n'est pas sa faute mais celle du jury (120 personnes éparpillées à travers le monde).

- Probablement en réponse au cas de Resident Evil 4 dans la catégorie des potentiels GOTY, Geoff affirme que les organisateurs réfléchissent à ajouter une catégorie « Remake/Remaster de l'année » dès la prochaine édition, et pourquoi pas d'autres comme une catégorie des doubleurs pour les seconds rôles.