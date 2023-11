World of Warcraft : Blizzard a maintenant la structure pour accélérer le rythme des extensions

Personne n'a encore réussi à voler le statut de pilier du MMORPG àet alors que le jeu s'est vu annoncer pas moins de trois nouvelles extensions, Jason Schreier s'est entretenu avec l'équipe dirigeante pour en faire ressortir une information : malgré l'âge du jeu, non seulement l'affaire est loin d'être terminée, mais en plus, le suivi va s'accélérer.Une déclaration qui a visiblement donné le sourire à l'employé de Bloomberg car ce n'est pas la première fois que chez Blizzard, on promet un rythme plus soutenu dans les extensions. C'était déjà le cas en 2011, puis 2013, puis 2015 et rien ne semblait aller dans ce sens jusqu'à aujourd'hui ou en tout cas récemment avec une réorganisation des équipes désormais séparées en trois, de la Californie au Massachusetts :- L'équipe du « suivi » chargée des correctifs et améliorations mis en place tous les deux mois.- Deux équipes 100 % consacrées aux extensions (une chacun), une logiquement plus grosse que l'autre afin de permettre ensuite des transferts en fonction du calendrier.La quatrième tentative semble être la bonne mais il faudra encore attendre de vérifier cela : sisort bien fin 2024, la promesse sera tenue si et seulement sidéboule « avant » fin 2026.