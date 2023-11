PlayStation préfère réduire de moitié son nombre de jeux à service prévu d'ici mars 2025 PlayStation préfère réduire de moitié son nombre de jeux à service prévu d'ici mars 2025

Le changement d'organigramme chez PlayStation a permis à certains nouveaux concernés de se rendre compte que la politique du jeux à service était une route semée d'embûches, et plutôt que d'y aller à fond avec tous les risques possibles en espérant au moins qu'un sorte du lot, la firme prend officiellement du recul et préfère désormais y aller doucement, mais avec plus de qualité.



Concrètement ? Sur les 12 jeux à service souhaités d'ici mars 2025 (incluant first & second-party), PlayStation préfère aujourd'hui avoir pour objectif d'en livrer seulement la moitié, donc 6, admettant que les 6 autres ne sont pas à même « de répondre aux attentes des joueurs ».



Rien de plus donc nous ignorons si certains dans le lot ont été annulés.