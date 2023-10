Xbox : Starfield aura au moins permis le plus gros boost d'abonnés Game Pass sous 24h Xbox : Starfield aura au moins permis le plus gros boost d'abonnés Game Pass sous 24h

« Encore heureux » serait-on tenté à dire et à défaut de cracher le moindre chiffre, Satya Nadella annonce néanmoins que le lancement de Starfield a permis sous 24h le plus beau boost d'abonnés Game Pass dans l'histoire du service. Pour rappel, la branche services & first-party Xbox a vu son CA boosté de 9 % par rapport à l'été 2022, essentiellement grâce au RPG de Bethesda.



On reste maintenant en attente d'une donnée précise. Début septembre et avant la sortie du concerné, le nombre d'abonnés Game Pass évoluait autour des 30 millions (*) selon le profil LinkedIn de Craig McNary (directeur marketing Xbox). Pas forcément un chiffre non sourcé vu que dans le cadre de l'affaire ABK, Sony déclarait que le service de Microsoft tournait à 29 millions (*).



(*) : le récent service Game Pass Core n'est évidemment pas inclus dans ces données.