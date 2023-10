The Verge : le rachat d'Activision sera pleinement finalisé dans une semaine pile The Verge : le rachat d'Activision sera pleinement finalisé dans une semaine pile

La fin du fameux feuilleton n'est plus qu'une question de jours et plus rien ne devrait venir poser de problème à Microsoft : selon les sources de The Verge, le rachat d'Activision Blizzard King serait (enfin) acté et la signature finale suivie immédiatement de l'annonce publique sont déjà en interne programmées pour le vendredi 13 octobre, soit 5 jours avant la date limite fixée par le CMA.



Parallèlement, la FTC a déclaré faire appel du résultat rendu par le tribunal en décembre s'il ne va pas dans son sens (et ce ne sera apparemment pas le cas), mais n'est-il pas un peu trop tard ?



Reste à voir maintenant pour les abonnés Game Pass quand arriveront les jeux ABK dans le service. Si l'affaire peut aller très rapidement (ou en tout cas par vagues) pour plusieurs titres déjà existants particulièrement les jeux Blizzard, rien ne peut encore spécifier totalement si le « Call of Duty 2024 » pourra être mis à disposition Day One, ou s'il faudra attendre le prochain.