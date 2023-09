Le SAG-AFTRA vote à 98% pour étendre la grève des comédiens au monde du Jeu Vidéo Le SAG-AFTRA vote à 98% pour étendre la grève des comédiens au monde du Jeu Vidéo

Ce n'était pas faute d'avoir prévenu, et face aux éditeurs qui continuent de faire la sourde oreille, la grève des acteurs/doubleurs syndiqués chez le puissant SAG-AFTRA vient de voter à 98 % pour étendre le mouvement au marché du jeu vidéo si un accord n'est pas trouvé rapidement. Des demandes qui sont les mêmes que pour le cinéma : une meilleure revalorisation du travail en lien avec l'inflation, et des protections juridiques contre la reproduction de leurs visages et voix par l'IA, causant déjà quelques détournements en dehors du monde professionnel mais on évitera de s'étendre sur le sujet...



Le genre d'action qui a eu un précédent en 2016, ayant causé de nombreux reports dont celui de Resident Evil 2 Remake (d'où le silence radio sur le sujet entre 2015 et 2018) et quand on sait que l'actuelle menace de grève concerne quelques géants comme Activision, Take-Two, Electronic Arts ou encore Insomniac, le risque d'un chamboulement du calendrier est bien présent.



Les choses peuvent néanmoins s'arranger rapidement avec un début de lumière du côté de la grève des scénaristes qui ont enfin obtenu des « progrès significatifs », et ne reste plus qu'à valider tout cela dans un vote interne pour la reprise de quelques chantiers au niveau du cinéma et des séries.