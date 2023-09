Star Wars Eclipse : Quantic Dream promet le retour du système de mort permanente

Il faudra encore patienter avant de voir une vraie présentation de, mais les choses progressent tranquillement en interne chez Quantic Dream (racheté il y a un an par NetEase) et la vice-présidente marketing Lisa Pendse s'est au moins permise de lâcher une information chez IGN : nous y retrouverons l'essence même des productions du studio français en matière de narration.Plus exactement, outre les nombreux embranchements dits « complexes » et le fait de pouvoir incarner différents personnages (*), nous retrouverons l'absence de Game Over (le scénario s'adapte à l'échec) mais aussi ce côtéoù même l'un des personnages principaux peut mourir en cours de jeu, et le récit se poursuivre ainsi sans lui.Rappelons enfin que selon les sources du renseigné Tom Henderson, Quantic Dream viserait un lancement pour courant 2026.