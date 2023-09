Alan Wake 2 : la durée de vie estimée

Remedy n'a logiquement pas besoin d'en montrer davantage sur, ne serait-ce que pour éviter de nous gâcher les surprises, mais l'équipe tient néanmoins à nous faire part d'une petite précision concernant la durée de vie.Si de coutume comme l'observe lui-même Sam Lake, la moyenne offerte par les jeux Remedy était d'environ 10 heures, pour aller un peu au-delà avec, cette fois, la promesse pourest de plus de 20 heures, et ce afin que le public en ait pour son argent.En espérant que les mecs n'aient pas omis que l'important restera le rythme, et nous pourrons en juger dans un peu plus d'un mois, précisément le 27 octobre.