UK : lancement ''boîte'' réussi pour Starfield

GamesIndustry rapporte que Starfield fut sans problème le meilleur lancement physique de la semaine dernière au Royaume-Uni, et d'ailleurs également dans le top 10 des meilleurs lancements en boîte de l'année 2023 sur ce territoire, derrière Hogwarts Legacy, Zelda : Tears of the Kingdom, Star War Jedi : Survivor, Resident Evil 4 Remake, Final Fantasy XVI et Dead Island 2.



Potentiellement décevant à première vue sauf si l'on prend en compte toutes les données comme le rappelle le journaliste et analyste Christopher Dring :



- Ce lancement n'inclus pas l'édition Premium lancée la semaine précédente.

- Ni évidemment les abonnés Game Pass.

- Ni la part du numérique qui, comme pour Diablo IV, pourrait être largement majoritaire rien qu'avec Steam et les données Series S.



D'ailleurs pour ce dernier point, le premier « vrai » week-end Steam de Starfield (en dehors de l'édition Premium) a permis un pic d'audience de 330.000 joueurs, quota que n'a jamais réussi à atteindre Skyrim (record de 287.000), alors qu'il y a le Game Pass à la porte d'à côté.



1. Starfield (NEW)

2. Hogwarts Legacy (-1)

3. Mario Kart 8 Deluxe (=)

4. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (-2)

5. Mortal Kombat 11 Ultimate (+1)

6. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (-4)

7. NBA 2K24 (NEW)

8. Grand Theft Auto V (=)

9. Fae Farm (=)

10. Minecraft Switch (-1)