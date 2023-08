Suikoden I & II prépare ses valises pour 2024

Vous vous souvenez de? Vous n'avez pas oublié que nous étions censés accueillir une compilation remasterisée des deux premiers épisodes ? Eh bien Konami s'en est également souvenu et s'est excusé du silence comme du retard via un bref communiqué, expliquant que la situation se résume (comme souvent) à peaufiner au mieux leur produit.Sans donner de précisions, la déclaration sous-entend assez clairement que ça semble être foutu pour un lancement en 2023, et les fans continueront de prendre leur mal en patience pour le retour de cette franchise.