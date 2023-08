Michael Unsworth quitte à son tour Rockstar Michael Unsworth quitte à son tour Rockstar

Des inquiétudes se posent pour l'avenir de Rockstar après le départ de grandes pointures, même si certains diront avec cynisme qu'avec GTA Online et sa potentielle suite, les risques sont amoindris pour les caisses de l'éditeur.



Bref, fut découvert sans le moindre communiqué car directement via LinkedIn que Michael Unsworth a également quitté la boîte après 16 ans de service, lui qui fut l'un des principaux scénaristes et responsables dialogues sur chacun des morceaux de la boîte (les deux Red Dead Redemption, les deux derniers Grand Theft Auto, mais aussi Max Payne 3 et L.A. Noire).



Pas une bonne nouvelle quand on se souvient que l'autre gros scénaristes de GTA (Lazlow Jones) a fait ses valises il y a 3 ans, sans oublier le directeur créatif vétéran Dan Houser plus ou moins en même temps, et avant lui (2016) Leslie Benzies.