Sea of Stars aura bien sa version boîte

Pendant que de gros AAA font le choix incongru du full dématérialisé, le plus discret mais intéressantse voit annoncer une version physique sur PlayStation 5, Xbox Series/One et Switch (probablement PS4 aussi), et ce pour début 2024 grâce aux bons soins du distributeur iam8bit.Que vous souhaitiez ou pas parfaire votre étagère, la version numérique arrivera elle ce 29 août sur tous les supports, et Day One dans les services Game Pass (PC & Xbox) et dans le PlayStation Plus Extra.