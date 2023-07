[RUMEUR] S.T.A.L.K.E.R. 2 : le grand retour pour la GamesCom (avec bornes sur stands Xbox) [RUMEUR] S.T.A.L.K.E.R. 2 : le grand retour pour la GamesCom (avec bornes sur stands Xbox)

Les sources d'Insider Gaming refont parler d'elle en déclarant que pour son retour à la GamesCom, Xbox compte proposer le plus grand stand de sa carrière pour le salon de Cologne, avec des bornes jouables pour Forza Motorsport (forcément), l'action-RPG Towerborne de Stoic Games… mais également S.T.A.L.K.E.R. 2 dont nous n'avons plus la moindre nouvelle depuis décembre 2022.



L'heure semble être venue pour le grand retour de ce titre au chantier des plus compliqués (invasion russe en Ukraine, déménagement de plusieurs développeurs à Prague, piratage russe de la base de données…), avec pourquoi pas l'annonce d'une date de sortie pendant la conférence de Geoff Keighley, le lancement étant sauf mauvaise surprise attendu pour cette année sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.