Transformers : Hasbro souhaite que Activision intègre ses jeux dans le Game Pass

Ce n'est plus qu'une question de semaines avant que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft ne soit acté, et Hasbro profite de cette affaire pour lever la main, déclarant être prêt à renégocier les droits d'exploitation pour mettre les différents jeuxdans le Game Pass.Activision a en effet publié pas moins de 7 jeux autour de la franchise, dont un signé Platinum Games plutôt sympa en terme de gameplay (moins au niveau du contenu, petit budget oblige) et selon Hasbro, il est courant en cas de fusion/acquisition de voir un coup de ménage et des disques durs perdus dans le néant, dernier endroit où se trouvent les données des différents jeux : faute de droits renouvelés justement, l'intégralité des jeux ont été retirés des boutiques en ligne. Jamais très cool pour la préservation du patrimoine.