Une compilation à venir pour Double Dragon

Alors que vient tout juste de sortir Double Dragon Gaiden, spin-off à la sauce rogue-like, Arc System Works continue dans ses intentions de remettre en avant la franchise avec une compilation prévue le 9 novembre sur tous les supports.



La compilation logiquement proposée à environ 30 balles et avec version boîte (nous verrons bien la différence avec le prix japonais) proposera six jeux dont la trilogie initiale, Super Double Dragon, Dragon Dragon Advance et enfin le plus récent Double Dragon IV. Ceux qui veulent en revanche s'attarder uniquement sur le meilleur de la franchise pourront se tourner vers le numérique avec la mise en ligne le même jour de Super Double Dragon et Dragon Dragon Advance (8 ou 10 balles chacun).