Xbox x Activision : une validation du rachat pourrait bien se faire sans l'accord immédiat du CMA

Dans le dernier chapitre de l'affaire Xbox x Activision, tous les regards sont actuellement tournés vers le CMA avec l'annonce de la part du régulateur UK d'une mise en suspension de la procédure judiciaire en vue de nouveaux pourparlers avec Microsoft. La conséquence est que cela supprime donc du calendrier le RDV devant les tribunaux le 28 juillet, mais avec un contre-coup : selon les sources de Bloomberg et parce que c'est un peu la loi, le CMA est quoi qu'il arrive obligé de passer par une nouvelle phase d'enquête, le genre de choses qui prendra des mois même en cas de validation.



Pour rappel, Microsoft souhaite valider impérativement le rachat entre le 15 juillet (date accordée plus tôt cette semaine par les tribunaux US) et le 18 juillet (date butoir de la tentative de rachat, qui pourrait si la signature n'est pas effectuée à des frais de 3 milliards de dollars de la part de Microsoft).



David Faber de la CNBC a évoqué selon plusieurs de ses sources que Microsoft compte proposer une nouvelle clause « petite et discrète » qui permettra la validation future du CMA, mais en attendant, Wedbush Securities et Nick McKay parlent d'une solution de secours qui pourrait être mise sur la table pour permettre une validation préalable du rachat (donc en début de semaine prochaine) : un service Game Pass UK (et xCloud) qui, contrairement au reste du monde, n'intégrerait aucun jeu Activision Blizzard. En tout cas, jusqu'à la conclusion définitive du CMA.