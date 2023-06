La ''franchise'' Persona 5 pèse 9 millions de ventes La ''franchise'' Persona 5 pèse 9 millions de ventes

Peu après l'annonce récente de Persona 5 Tactica, Atlus a mis à jour ses données de ventes en déclarant que ce que l'on pourrait appeler « la franchise Persona 5 » a dépassé les 9 millions d'unités écoulées, soit 700.000 de plus qu'en novembre dernier. Ce chiffre inclus tout ce qui est estampillé P5, donc le jeu de base, Persona 5 Royal dont la réédition a contribué à ce nouveau boost, ainsi que Strikers et Dancing in Starlight.



Sur le total de la licence depuis ses débuts, le nombre doit être au moins de 17,5 millions, sans même inclure les ventes des rééditions de Persona 3 Portable et Persona 4 Golden lancées en janvier dernier.