Street Fighter 6 : cette fois, c'est vraiment 1 million de ventes (et un 40/40 dans Famitsu) Street Fighter 6 : cette fois, c'est vraiment 1 million de ventes (et un 40/40 dans Famitsu)

Avant hier, c'était 1 million de joueurs, mais aujourd'hui, c'est plus concrètement 1 million de ventes pour Street Fighter 6 (en moins d'une semaine) et cela permet de mieux faire le comparatif avec Street Fighter V : 1,4 million « seulement » en 6 semaines.



Les choses semblent donc bien mieux parti pour ce nouveau cru qui accessoirement vient de récolter un 40/40 dans Famitsu (le premier dans l'histoire de la franchise) et qui a ses chances d'être présent lors du prochain Capcom Showcase avec pourquoi pas une présentation de Rashid, premier représentant du quatre du Fighter Pass 1.