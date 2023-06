Grasshopper balancera une annonce le 15 juin Grasshopper balancera une annonce le 15 juin

Le studio de Grasshopper fête ses 25 ans et prépare une annonce, précisément prévue le 15 juin à 6h00 en prenant en compte le décalage horaire. Une période qui ne correspond à aucun event programmé pour le Summer Game Fest donc inutile d'essayer de trouver un quelconque indice pour le moment.



On savait de toute façon que Suda51 comptait nous dévoiler son prochain projet cette année, et il serait d'ailleurs temps bientôt 2 ans après No More Heroes III, et l'on rappellera que le créateur était l'année dernière ouvert à 3 possibilités :



- Une nouvelle licence

- Un partenariat avec Nintendo pour ressusciter une ancienne IP

- Le remake d'une de ses propres licences



Pour ce dernier point, Grasshopper n'a aujourd'hui le champ libre que sur Silver Case, Shadow of the Damned et Killer 7, dont Suda rêve toujours d'une version complète (un tiers du script a été utilisé dans le jeu d'origine).