Du contenu en approche pour Hi-Fi Rush

Bien des choses nous attendent dans le futur Xbox Showcase et si les annonces seront forcément au rendez-vous en plus d'un point sur certains titres déjà annoncés (et y a intérêt), on n'échappera pas au segment « suivi » autant dans les jeux à service que les titres à même d'accueillir des DLC, et justement, autant s'attendre à du neuf sur Hi-Fi Rush vu que la base de données Steam vient d'ajouter 10 succès supplémentaires (encore inconnus).



En croisant les doigts pour un DLC gratuit qui redonnera des projecteurs à un titre qui le mérite bien, et pourquoi pas une version boîte si Microsoft se sent plus généreux que jamais.