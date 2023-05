New Dragon Quest Monsters annoncé sur Switch

Dans le cadre des 25 ans de la franchisedont Square Enix nous fait la rétrospective en vidéo, l'éditeur en annonce un nouvel épisode à destination de la Nintendo Switch, et il faudra se contenter de ces mots pour le moment.Pour les fans, il faut au moins espérer que les choses se passent mieux que pour le précédent : il aura fallu attendre 4 ans entre l'annonce et la sortie de(il est vrai à cause de divers changements dans le développement).