[DÉCOUVERTE] GAMEPLAY!







Je me souviens très clairement du jour au quel j’ai joué à mon premier Final Fantasy, sans doute un des souvenirs vidéoludique le plus marqué en moi (avec Pokémon Bleu en première position) : FINAL FANTASY VII (complété par le VIII et X en terme d'impact de mise en scène / d'ambiance). En revanche, impossible de dire à 100 pour cent qu'elle était le premier Dragon Quest au quel j'ai pu jouer… au final, je n’ai touché à cette license qu’assé tardivement (ou si ce n'est peut-être vite-fait sur émulateur). J’ai toujours été attiré par la chara design de Akira Toriyama dû à Dragon Ball (je rêvais de pouvoir touché à l’opus VIII de DQ - cette jaquette *admiration*); toujours est-il que, grâce à la Nintendo DS et ses remakes à la pelle, j'ai finis par pouvoir enchainer les Dragon Quest. Dans tout ces opus, j'ai particulièrement accroché au V et son système de capture de monstres, tout comme aux spin-off : Monsters Joker (malgré un aspect très classique et limité dans certains aspects du jeu; le 2 étant le plus riche et intéressent à mon sens / quand au 3, que je n'ai pu faire faute de sortie européenne, il semble encore bien meilleur). Bon... on peut le dire ! Je suis vraiment attiré par l'élevage et la capture de Monstres (j’espère un jour sortir mon propre jeu du genre grâce aux nouveaux outils qui vont faciliter tout ça et qui nous éviteront au possible la case coding — le/les concepts de projets sont déjà bien développés et couchés sur papier).

C'est donc fort de cette attraction quasi-inévitable, que j'ai croisé ce nouvel opus spin-off : EN AVANT ! Pour le tout nouveau Dragon Quest Monste... Dragon Quest Treasures !



☞ [ CONTEXTE : ] : Dragon Quest Treasures est un RPG d'action et un spin-off de la série Dragon Quest.

Se déroulant sur le continent flottant de Draconia, il met en vedette de jeunes versions des frères et sœurs Erik et Mia de Dragon Quest XI, qui sont à la recherche des sept légendaires Dragonstones.





[ ⌁ Avis Découverte Part.I ] :

Je trouve l’ambiance, les personnages, la D.A, les musiques très sympa et entrainantes,

dans la plus pure tradition Dragon Quest. Les combats semblent manquer de quelques choses : tactiques, commandes de monstres ? On sent de suite la richesse de certaines mécaniques pour nous rendre rapidement addictif !







✚ Ambiance entrainante

✚ Univers Dragon Quest et Lore (fan service)

✚ Personnages haut en couleurs

✚ Direction Artistique

✚ Musiques

✚ Le côté addictif qui se fait ressentir très vite dans les mécaniques

✚ Sentiment de progression

✚ Les MONSTRES et le recrutement (inspiré de Pokémon Donjon ?)

✚ La narration pas si mal pour un jeu du genre (classique mais efficace)

✚ QG & Développement

✚ Une ode à l’exploration ? (à voir sur la durée, moins fan du système de portail déguisé).



> Le côté répétitif ressentis dès le début (inhérent au genre ?)

> Les aller-retours et le manque de voyage rapide (peut-être que cela se débloque plus tard ?)

> Le Héros sert à quoi en combat exactement ? (à voir sur la durée)

> Les combats vraiment dignes d’intérêts ? (un côté jeu mobile tout automatisé et un manque de profondeur évident)

> Le jeu est propre (surtout grâce à sa D.A), mais techniquement moyen / des textures indignes.