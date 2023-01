lien direct de la vidéo

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 73 / Users 5.9

ps: pour commencer une partie de chasse (aux trésors) : c'est par ici !

Dans cette aventure "tout à fait" fortuite, nous parcourons l'enfance des personnages d'Erik et Mia (issus de Dragon Quest XI), vivant sur un drakkar viking et rêvant du jour où ils pourront enfin explorer le monde en quête d'un grand trésor. Une nuit, alors qu’ils font la connaissance de deux créatures venues d'ailleurs, Porcellus et Persiana, les voilà tous propulsés dans un endroit mystérieux appelé Draconia. Cette terre légendaire regorge de trésors qui n'attendent que d'être découverts. Et, c’est ainsi que nous nous retrouvons aujourd’hui en quête de toujours plus de trésors rares (et même si leurs trésors étaient somptueux, leurs désirs eux n'étaient toujours pas satisfait...). Au cours de ce périple, nous allons également découvrir le recrutement de monstres, la création de clan et le développement du camps de base…: Dragon Quest Treasures est un RPG d'action et un spin-off de la série Dragon Quest.Se déroulant sur le continent flottant de Draconia, il met en vedette de jeunes versions des frères et sœurs Erik et Mia de Dragon Quest XI, qui sont à la recherche des sept légendaires Dragonstones.‣ Dragon Quest : Treasures est disponible sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Il est sorti le 9 Décembre 2022.・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: par ici ・Pour retrouver tout l'univers