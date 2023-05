[RUMEUR] Alan Wake 2 pour octobre ?

Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Matthew Porretta, donc pour information, il s'agit du doubleur US d'un certain Alan Wake, et si l'on parle du bonhomme, c'est parce qu'il vient de lâcher une belle information lors du dernier podcast de « MonsterMadnessMagic » : la date de lancement en interne deserait fixée pour le mois d'octobre 2023, validant pleinement l'envie pour Remedy de lancer cette très attendue suite cette année.Bien entendu, nous ne sommes jamais à l'abri d'un report mais l'espoir fait vivre, et cela signifie surtout qu'une présentation en bonne et due forme devrait tomber dans les prochaines semaines.