Charts Japon : un jeu Zelda est sorti

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 mai 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pas de surprise vu le récent rapport :a explosé les compteurs au Japon comme partout ailleurs et la véritable surprise est ailleurs, celle qu'avec plus de 2 millions de ventes écoulés sur ce territoire, cela signifie donc qu'environ 50 % des achats se sont faits en dématérialisé. Pensée pour les pro-physique.A part cela, il ne s'est rien passé, et tout juste notera t-on que plus de 7000 joueurs se sont soudainement intéressés à(ou se sont trompés de boîte, encore la faute à mamie), que la Switch continue de voguer vers les 30 millions qu'elle atteindra indéniablement d'ici la fin d'année, et que la PlayStation 5 assure le maintien en attendant son heure le mois prochain.