Le studio derrière Project Sirius (The Witcher) touché par des licenciements Le studio derrière Project Sirius (The Witcher) touché par des licenciements

Il y a quelques jours et donc plus d'un mois après avoir annoncé un reboot du chantier « Project Sirius », CD Projekt Red a déclaré il y a quelques jours que les choses ont cette fois été mises sur de bons rails, donnant bon espoir pour l'avenir, malgré une petite tâche au tableau : il vient d'être révélé par des employés eux-mêmes que le studio The Molasse Flood, en charge du Project Sirius donc, a été sévèrement impacté par des licenciements.



Sont notamment concernés l'ancien concepteur narratif et l'artiste environnemental, laissant entendre que CD Projekt a fait son petit coup de balai pour mener à bien ce spin-off proposant aussi bien du solo que du coop (jeu à service ?). On dira qu'après les déboires de récents gros représentants du genre (coucou à la Warner), l'éditeur souhaite prendre son temps pour ne pas ajouter un nouveau représentant à la longue liste d'échecs en la matière.