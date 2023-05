UK : sans particulièrement briller, la Xbox Series passe la barre des 2 millions UK : sans particulièrement briller, la Xbox Series passe la barre des 2 millions

Actuellement en retrait par rapport à ses deux concurrentes, la gamme Xbox Series pourra au moins se dire qu'elle a réussi à dépasser la barre des 2 millions de ventes au Royaume-Uni, un score atteint en 128 semaines, ce qui la place à la 9e place des consoles étant parvenu le plus rapidement à atteindre ce cap.



9e sur 11 (les consoles full nomade ne sont pas comptabilisées), ce n'est pas non plus démentiel, et ce qui ressort le plus de ce classement, c'est le fait qu'un bon démarrage ne veut absolument rien dire : c'est mieux que la Switch, et la Xbox One est la console Microsoft qui a le mieux démarré de son histoire…



1) Nintendo Wii : en 57 semaines

2) PlayStation 2 : en 60 semaines

3) PlayStation 4 : en 75 semaines

4) PlayStation 5 : en 98 semaines

5) PlayStation 3 : en 98 semaines

6) Xbox One : en 104 semaines

7) Xbox 360 : en 110 semaines

8) PlayStation 1 : en 114 semaines

9) Xbox Series : en 128 semaines

10) Nintendo Switch : en 140 semaines

11) Xbox : en 162 semaines



A se demander quand même où se situeraient PlayStation 5 et Xbox Series dans ce classement si l'on avait pu éviter 2 ans de pénuries.