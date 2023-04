Koei Tecmo : de bonnes performances pour Atelier Ryza 3 et le remaster de Project Zero 4 Koei Tecmo : de bonnes performances pour Atelier Ryza 3 et le remaster de Project Zero 4

Koei Tecmo nous fait un petit point ventes sur ses derniers titres, avec pour commencer Atelier Ryza 3 qui a tapé les 290.000 unités écoulées en une semaine, ce qui est franchement excellent par rapport aux autres épisodes de la franchise, et même supérieur à la performance du premier épisode qui avait néanmoins fait l'exploit de s'écouler bien mieux sur la longueur (plus d'un million au total).



Outre cela, apprenons que le remaster de Project Zero 4 tourne à 120.000 ventes en 3 semaines, ce qui à l'instar du cinquième épisode dégomme le bilan de l'orignal sur Wii : 70.000 au total (mais du coup uniquement au Japon), ce qui ironiquement constituait à l'époque le plus gros succès de la licence.