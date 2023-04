Ark : Survival Ascended (remake ARK I) : une offre toujours aussi chère mais plus claire Ark : Survival Ascended (remake ARK I) : une offre toujours aussi chère mais plus claire

Rappel des faits : sans que ce ne soit un poisson d'avril, et les fans auraient d'ailleurs préféré, Studio Wildcard a annoncé le 1er avril un changement total des plans pour sa licence à succès ARK, avec un gros report de ARK II pour fin 2024 au mieux, laissant le premier épisode mourir et renaître d'une certaine façon.



Ark Survival Evolved va en effet disparaître, serveurs inclus, pour laisser place en août 2023 à son remake Ark : Survival Ascended, soit une bonne façon certes de faire patienter les fans, mais c'est plutôt du coté des tarifs que ça coinçait :



- 40€ sur PlayStation 5

- 50€ sur PC/Xbox Series dans un bundle imposé avec ARK II

- Pack d'extensions #1 à 20€, Pack d'extensions #2 à 20€

- Aucune upgrade gratuite, ni la moindre offre pour les possesseurs de l'original



Bref, ça s'est énervé du coté de la communauté au point de pousser les responsables à modifier leur approche. Toujours pas d'offre particulière mais quelque chose de plus clair :



- 60€ pour Ark : Survival Ascended.

- Même prix pour tous les supports.

- Inclura la totalité des extensions (diffusées sur la longueur).



C'est effectivement plus simple, et pour ceux qui auraient loupé l'info il y a quelques jours, voilà à quoi s'attendre :



- Tournera sous Unreal Engine 5

- Améliorations graphiques et nouveaux effets (textures, eau, végétation...)

- Inclura toutes les extensions mais également les cartes dites « non-canon »

- Ces dernières s'ajouteront au fil du temps

- Total cross-play & save

- Compatibilité des mods PC sur consoles

- Les moddeurs pourront tarifer leurs créations et récupérer 50 % des gains

- Nouveau mode de jeu avec la carte qui va avec

- Personnalisation plus poussée

- Nouveau lobby (également local)

- Nouvelle mini-map

- Option vue à la troisième personne

- Rééquilibrage du gameplay, corrections de bugs...