Street Fighter : le nouveau film confirmé

Les sources de The Hollywood Reporter étaient bonnes : Capcom confirme officiellement avoir signé un partenariat avec Legendary pour faire revenirau cinéma, et ce sera comme on s'y attendait dans le cadre d'un film Live. Donc comme celui de 1995 (voir ci-dessous), on espère quand même un chouïa mieux.En attendant de savoir si oui ou non les responsables en profiteront pour mettre en avant le tout neuf Luke, rappelons que son concurrent d'époquese prépare lui pour la suite du film de 2021.