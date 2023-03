Le DLC scénarisé de Forspoken arrivera en avance

Peu exemplaire coté ventes mais néanmoins apprécié par quelques joueurs prêts à tout pour le défendre,s'ajoutera un morceau d'aventure le 26 mai avec le lancement de « In Tanta We Trust », une véritable petite extension qui aura d'ailleurs une belle avance puisque de base prévue pour cet été.Pas encore de prix annoncé, mais cela servira de préquelle au jeu principal avec une histoire mettant toujours en scène Frey, mais qui par une astuce scénaristique va faire un bond 25 ans en arrière, au moment de la bataille qui a dévasté Athia. Au programme, une nouvelle alliée (Tanta Cinta), de nouvelles zones à explorer et un lot de magies inédites.