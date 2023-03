Comme prévu, Resident Evil 4 Remake démarre fort Comme prévu, Resident Evil 4 Remake démarre fort

Il n'y avait pas de raison que les choses se passent mal pour Resident Evil 4 Remake, et comme prévu, le titre fait un très bon démarrage avec 3 millions de ventes en 2 jours, faisant jeu égal avec ceux de Resident Evil Village et Resident Evil 2 Remake.



Pour faire le comparo :



- Resident Evil 6 : 4,5 millions à la sortie

- Resident Evil 5 : 4 millions

- Resident Evil Village : 3 millions

- Resident Evil 4 Remake : 3 millions

- Resident Evil 2 Remake : 3 millions

- Resident Evil 7 : 2,5 millions



Rappelons qu'à la date arrêtée du 31 décembre 2022, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 7 se battaient acharnement pour savoir qui serait l'épisode le plus vendu de l'histoire de la franchise (respectivement 11,2 et 11,7 millions).