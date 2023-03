PS Plus : la nouvelle fournée Extra & Premium

Après le petite programme « Essentiel », c'est au tour des abonnés PS Plus Extra & Premium de mettre à jour leur bibliothèque numérique (enfin, mardi prochain quoi), avec de nombreux morceaux dont la nouveauté, lepour ne faire aucun jaloux, lepour vendre des Season Pass ou encore une petite fournée de jeux PS1/PSP.PS Plus Extra & Premium :PS Plus Premium :(PS1)(PS1)(PSP)