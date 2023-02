Hogwarts Legacy s'est offert le record absolu sur Twitch dans le classement des jeux solo Hogwarts Legacy s'est offert le record absolu sur Twitch dans le classement des jeux solo

Et voilà c'est fait. Après avoir déjà montré ses biceps juste avec l'édition Deluxe sortie quelques jours en avance, le lancement officiel de Hogwarts Legacy aura fait explosé les compteurs de Twitch : la très belle surprise d'Avalanche s'est offert un pic d'1,25 millions de viewers, dépassant le record en la matière « pour un jeu solo » établit par Cyberpunk 2077 (1,14 millions).



Des félicitations encore une fois, et pour les intéressés, voici le classement encore une fois pour les jeux « essentiellement » solo :



1) Hogwarts Legacy : pic de 1,25 millions de viewers

2) Cyberpunk 2077 : 1,14 millions

3) Elden Ring : 910.000

4) Resident Evil Village : 655.000

5) Dying Light 2 : 620.000

6) The Last of Us 2 : 508.000

7) God of War Ragnarok : 478.000