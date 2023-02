Europe : en janvier, la PS5 a triplé son quota Europe : en janvier, la PS5 a triplé son quota

C'est au tour de l'institut GSD de monter à la barre pour parler de l'Europe dans sa totalité, évoquant 493.000 consoles vendues en janvier avec une PlayStation 5 en leader (+ 202 % par rapport à janvier 2022), suivie de la Switch (-11%) et enfin les Xbox Series (-32%).



La vente de jeux est néanmoins en chute de 19 %, une fois encore à cause d'un équivalent commercial à Légendes Pokémon : Arceus, et vous pouvez retrouver ci-dessous le top 20 européen, incluant le dématérialisé exception faite comme d'habitude de Nintendo.



1) FIFA 23

2) Gran Theft Auto V

3) Red Dead Redemption 2

4) COD Modern Warfare II

5) God of War Ragnarok



6) Dead Space Remake (NEW)

7) Nintendo Switch Sports

8) Mario Kart 8 Deluxe

9) NBA 2K23

10) Elden Ring



11) Forspoken (NEW)

12) Fire Emblem Engage (NEW)

13) Civilization VI

14) GTA Online

15) Pokémon Violet



16) One Piece Odyssey (NEW)

17) God of War

18) Minecraft

19) It Takes Two

20) Rainbow Six Siege