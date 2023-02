Charts US : Dead Space Remake, Fire Emblem Engage et Forspoken font leurs entrées Charts US : Dead Space Remake, Fire Emblem Engage et Forspoken font leurs entrées

L'institut NPD est venu rendre son rapport sur la situation US de janvier, avec une nouvelle baisse constatée du CA général (-5%) : les coupables sont le mobile, les accessoires et les jeux physiques. Pour ce dernier point, même s'il y a eu quelques sorties le mois dernier, rien ne pouvait combler totalement le manque d'un poids lourds commercial comme Légendes Pokémon : Arceus.



Sans entrer dans les détails, les dépenses PlayStation 5 et Nintendo Switch ont permis de compenser la problématique (les Xbox Series sont troisième autant en unité qu'en valeur de ventes), et voici les points softwares à retenir :



- Sur les 4 sorties du mois, Dead Space Remake s'en sort le mieux (et visiblement davantage qu'en UK), suivi de Fire Emblem Engage qui aurait pu se placer encore plus haut avec le dématérialisé. Les deux autres sont le fameux Forspoken dont on ignore encore l'état du premier bilan mondial (Square Enix se montre étrangement silencieux) et enfin One Piece Odyssey, petite surprise dans un sens quand on sait à quel point les USA ont été longtemps réfractaires à la licence.



- Comme partout ailleurs, la série HBO a donné des ailes à The Last of Us : Part 1 qui passe de la 36e à la 11e place.



- Monster Hunter Rise réintègre le top 20 mais comme prévu, bien des joueurs PS & Xbox attendent pour maintenant le prochain morceau de la franchise.



1. Call of Duty : Modern Warfare II

2. Dead Space Remake (NEW)

3. Madden NFL 23

4. FIFA 23

5. Fire Emblem Engage (NEW)

6. Elden Ring

7. Forspoken (NEW)

8. God of War Ragnarok

9. One Piece Odyssey (NEW)

10. Pokémon Ecarlate & Violet



11. The Last of Us : Part 1

12. Sonic Frontiers

13. Monster Hunter Rise

14. Mario Kart 8 Deluxe

15. Minecraft

16. Need for Speed Unbound

17. Just Dance 2023

18. NBA 2K23

19. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

20. NHL 23



(pas de données numériques pour les jeux Nintendo)