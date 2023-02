Charts UK : en janvier, la PlayStation 5 a réussi à doubler son quota par rapport à 2022 Charts UK : en janvier, la PlayStation 5 a réussi à doubler son quota par rapport à 2022

L'institut Chart-Track a rendu son rapport complet pour le mois de janvier, et c'est la PlayStation 5 qui l'emporte grâce à une hausse de 98 % de ventes par rapport à janvier 2022, pendant que la Xbox Series subit une légère baisse (inversement, elle avait eu droit à un stock élevé un an avant), de même que la Switch pour des toutes autres raisons.



Le marché software est en légère baisse, ce qui là encore s'explique facilement (sortie exceptionnelle d'un gros titre très vendeur, Légendes Pokémon : Arceus, en janvier 2022) et les grandes lignes se résument comme tel :



- FIFA 23 continue de faire mieux que FIFA 22.

- En janvier 2023, Rockstar a vendu davantage de GTA V et de RDR2 qu'en janvier 2022.

- Modern Warfare II fait mieux que Vanguard mais accuse une baisse par rapport aux précédents.

- Dead Space Remake déçoit : il faut moins bien AVEC le dématérialisé que The Callisto Protocol SANS le dématérialisé.

- Fire Emblem Engage ne parvient pas à tenir la route (il faisait déjà 31 % de moins que Three Houses au lancement), et pire encore pour Forspoken qui contrairement au premier cité a bien les données numériques avec lui.