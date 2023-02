Fin de carrière pour Knockout City

Electronic Arts aura tout fait pour imposer: une longue phase de bêta, une phase d'essai pour tous de 10 jours dès la sortie, une proposition Day One dans le Game Pass puis un passage F2P quand ça commençait à sentir le roussi, mais la sauce n'a jamais pris et dans son actuelle phase de grand ménage (qui a causé la mort deet un FPS soloaux couleurs de Apex), l'éditeur annonce jeter l'éponge.La Saison 9 est la dernière, et les serveurs seront fermés le 6 juin. Voilà. Notez tout de même que pour les fans restants sur PC, une version spéciale sera publiée sur le site d'EA avec possibilité pour chacun de faire tourner les jeux sur ses propres serveurs.