Au fait, Electronic Arts a annulé mardi un nouveau Titanfall purement solo Au fait, Electronic Arts a annulé mardi un nouveau Titanfall purement solo

Vous pouvez lâcher une petite larme si vous faîtes partie des fans du solo de Titanfall 2 souhaitant vivement une suite qui ne semblait jamais arriver… Car elle aurait pu, et même que le projet a été mis en route au sein d'une petite équipe chez Respawn (50 personnes, en tout cas à ce stade du chantier) sous le nom de code Titanfall Legends, un pur FPS solo se déroulant dans l'univers partagé de Titanfall et Apex Legends.



Mais pas de bol, hier, lors de son ménage qui a vu l'annonce du futur décès de Apex Legends Mobile (et Battlefield Mobile), Electronic Arts a décidé de tuer le projet et les 50 employés seront répartis vers d'autres postes, voire licenciés avec indemnités de départ.



Pour ceux qui demandent, c'est Jason Schreier qui vient de balancer l'information via 3 sources proches du dossier.