USA : en 2022, c'est encore la Switch qui l'emporte USA : en 2022, c'est encore la Switch qui l'emporte

L'exploit perdure depuis des années et la dernière n'a pas fait exception même si la bataille sera sûrement beaucoup plus rude en 2023 : aux USA, et pour la totalité de 2022, c'est de nouveau la Switch qui l'emporte sur ses concurrentes, donc devant la PlayStation 5 tandis que la gamme Xbox Series termine bonne dernière.



Précisions juste qu'en revenus générés, la PlayStation 5 devance la Switch, ce qui est tout à fait normal vu la « légère » différence de prix.



Nous verrons le mois prochain à quoi ressembleront le début des hostilités en 2023, la Switch abordant la dernière étape de sa carrière tandis que la nouvelle génération (plus si nouvelle d'ailleurs) n'est plus soumise à la pénurie.