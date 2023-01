Jez Corden sous-entend la possibilité de news Xbox (Showcase ?) dans quelques jours Jez Corden sous-entend la possibilité de news Xbox (Showcase ?) dans quelques jours

Il est temps que l'actualité reprenne et c'est d'autant plus vrai pour Microsoft qui a fait preuve d'une bien trop grande discrétion depuis quelques semaines, incluant les Game Awards, et face à la crainte de certains joueurs, Jez Corden (Windows Central) sous-entend qu'il faut juste patienter encore quelques jours, rebondissant donc sur les rumeurs d'un Xbox Showcase ce mois-ci.



Pas du luxe car si Microsoft est assuré d'avoir quelques cartouches cette année dont Redfall, Starfield et Forza Motorsport, on en attend de nouvelles présentations et surtout une date de sortie bien ferme, sans parler des inconnus d'avenir (Perfect Dark, Avowed, Fable, Hellblade 2…).