La trilogie Hitman fusionne pour devenir Hitman : World of Assassination

Il est temps pour la franchised'assumer plus que jamais son aspect jeu à service en prenant une nouvelle étape le 26 janvier 2023 : c'est à cette date quedeviendra, sorte de hub qui inclura les trois épisodes.Autres points :- Tout sera réuni en un bloc pour ne plus perdre les joueurs (éditions, packs Legacy, importation…).- Pour les nouveaux venus, à 70€, vous aurez le premier épisode complet, le deuxième et le troisième.- L'unique DLC sera le Deluxe Pack (30€), offrant le DLC Deluxe, le DLC collaboration avecet l'Expansion Pass de- Ceux qui ont déjà acheté un ou deux DLC paieront un prix réduit pour compléter le Deluxe Pack.etseront retirés de la vente.