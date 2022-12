Hideo Kojima évoque le film Death Stranding, et le projet Overdose avec Microsoft Hideo Kojima évoque le film Death Stranding, et le projet Overdose avec Microsoft

Accordant une nouvelle interview auprès de IGN, Hideo Kojima est revenu sur l'officialisation récente d'une adaptation de la licence Death Stranding au cinéma. Et on parle bien de la licence, pas du jeu lui-même (ou de sa suite annoncée aux Game Awards) tant le créateur a de nouveau souhaité appuyer que le film serait totalement différent du jeu, et surtout loin des « blockbusters avec plein d'explosions ».



« Il y avait beaucoup de scénarios sur la table pour en faire un blockbuster avec des acteurs célèbres et des explosions, mais à quoi serviraient des explosions dans Death Stranding ? Qui plus est, gagner de l'argent n'est pas la chose sur laquelle je me concentre le plus. Je vise une approche artistique et la seule personne qui m'a proposé de faire un film du genre, c'est Alex Lebovici. »



« Nous n'avons pas encore décidé [si Sam Porter ou autres seront présents]. [Les films récents] ont le même genre de look que les jeux. Je ne veux pas que le film Death Stranding soit comme ça. Au contraire, je préfère une approche consistant à changer et faire évoluer le monde de Death Stranding d'une manière qui convient mieux au genre cinématographique. »





Hormis cela, Kojima a évoqué son deuxième gros projet JV en dehors de Death Stranding 2, partenariat avec Microsoft exploitant le xCloud, qui devrait logiquement se dévoiler officiellement en 2023.



« Le projet sur lequel nous travaillons avec Microsoft est quelque chose que j'ai en tête depuis 5 ou 6 ans. Il nécessite une infrastructure qui n'a jamais été nécessaire auparavant. J'en avait discuté avec d'autres grandes entreprises, jusqu'à faire des démonstrations, mais elles semblaient vraiment penser que j'étais fou. C'est finalement Microsoft qui a montré qu'il avait compris l'objectif, et nous travaillons maintenant ensemble sur le projet, y compris sur le plan technologique. »



Selon les rumeurs, le jeu en question se nommerait Overdose, d'un genre survival-horror accessible depuis n'importe quel appareil via la technologie xCloud.